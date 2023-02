Migranti: Lollobrigida, cordoglio per vittime, bloccare trafficanti per evitare tragedie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha espresso profondo cordoglio per le vittime, tra le quali anche dei bambini, del naufragio avvenuto oggi sulle coste della Calabria. "Un’immane tragedia che dimostra, ancora una volta, come sia necessario continuare a lavorare per impedire le partenze, collaborando con i Paesi da cui provengono i migranti. Oggi più che mai dobbiamo unirci contro i trafficanti di esseri umani, che sfruttano il business degli sbarchi offrendo a poveri innocenti la falsa promessa di un viaggio sicuro e di una nuova vita", ha aggiunto il ministro. (Rin)