Italia-Egitto: fonti “Nova”, previsto oggi l’arrivo a Roma del nuovo ambasciatore egiziano Rady

- Il nuovo ambasciatore d’Egitto in Italia, Bassam Rady, arriverà questa sera a Roma. Lo riferiscono fonti di “Agenzia Nova”. Radi ha ricoperto l’incarico di portavoce della presidenza egiziana per cinque anni. La missione nella sede diplomatica d'Egitto, invece, avrà inizio domani, 27 febbraio. L’arrivo di Rady in Italia giunge a circa un mese dalla visita del ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, nel Paese nordafricano, svoltasi il 21 e 22 gennaio scorso. “Sono qui per rafforzare la cooperazione tra Egitto e Italia in tutti i settori”, aveva dichiarato il titolare della diplomazia italiana nel corso della visita. Rivolgendosi ai giornalisti, Tajani aveva sottolineato che “c’è una grande voglia di Italia anche in Egitto”, mentre l'Italia vuole porsi come “interlocutore attivo” con tutti i Paesi del Mediterraneo, “in grado di affrontare i problemi, affinché possa essere incoraggiata la crescita economica e si possa risolvere il problema migratorio e quello energetico”. (segue) (Res)