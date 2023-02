Italia-Egitto: fonti “Nova”, previsto oggi l’arrivo a Roma del nuovo ambasciatore egiziano Rady (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nomina dell'ex portavoce come nuovo ambasciatore d'Egitto in Italia e San Marino risale al 18 maggio scorso, secondo quanto previsto da un decreto del capo dello Stato, Abdel Fattah al Sisi, mentre il gradimento da parte della presidenza della Repubblica italiana è avvenuto il 2 agosto 2022. Rady assumerà la guida della rappresentanza diplomatica dopo che questa è rimasta vacante dal mese di gennaio 2022, in seguito al decesso improvviso, a causa di un malore, dell'ambasciatore Alaa Rushdy. Rady parla inglese, italiano e francese. In precedenza ha lavorato presso l'ambasciata d'Egitto in Italia e negli Emirati Arabi Uniti ed è stato console generale a Istanbul, in Turchia. Rady ha inoltre lavorato presso il ministero degli Affari esteri del Cairo come direttore del dipartimento antiterrorismo internazionale e direttore degli affari delle Nazioni Unite. Il diplomatico è stato anche membro della Commissione nazionale per la predisposizione della nuova legge antiterrorismo nel 2015 e membro della Commissione suprema di sicurezza per la lotta al terrorismo. (Res)