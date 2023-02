India: Kashmir, membro comunità indù ucciso in attacco mirato nel distretto di Pulwama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo appartenente alla comunità indù è stato ucciso oggi in un attacco mirato nel Territorio indiano di Jammu e Kashmir, nel distretto di Pulwama, ad Achan. Lo ha reso noto la polizia di zona del Kashmir precisando che la vittima è stata identificata come Sanjay Sharma, una guardia giurata. Raggiunto da colpi di arma da fuoco mentre si trovava al mercato, l’uomo è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto. Omar Abdullah, vicepresidente della Conferenza nazionale del Jammu e Kashmir (Jknc o Nc), storico partito del territorio, ha espresso cordoglio e condanna per “l’attacco militante”. Nell’ultimo anno gli attacchi mirati contro civili, soprattutto membri delle comunità indù e sikh, minoritarie nel Territorio, a maggioranza musulmana, o lavoratori provenienti da altri Stati, si sono intensificati, così come le operazioni di sicurezza. Secondo una recente risposta del ministero dell’Interno a un’interrogazione parlamentare, l’anno scorso almeno 14 esponenti di comunità minoritarie, tra cui tre “pandit”, sono stati uccisi in attacchi mirati. (segue) (Inn)