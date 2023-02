Latina: litiga con la compagna e la prende a martellate, arrestato 50enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso a martellate la compagna dopo una lite in appartamento. La polizia del commissariato di Cisterna di Latina è intervenuta nella notte dello scorso 24 febbraio, intorno all’una e mezza, in seguito alla colluttazione tra una coppia, lui di 50 anni circa, lei di 35. Nel corso della discussione - avvenuta nell’appartamento di lei - l’uomo ha ripetutamente colpito alla testa la compagna. A quel punto la donna si è difesa colpendolo con un coltello. Giunti sul posto i poliziotti hanno trovato il 50enne in strada con una ferita da taglio sul braccio sinistro, mentre la donna è attualmente ricoverata in codice rosso all’ospedale di Latina con una prognosi di 30 giorni. L’uomo è stato arrestato. (Rer)