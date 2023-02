Migranti: Piantedosi, contrastare con fermezza le filiere dell’immigrazione irregolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario contrastare con fermezza le filiere dell’immigrazione irregolare, in cui operano scafisti senza scrupoli che pur di arricchirsi organizzano questi viaggi improvvisati, con imbarcazioni inadeguate e in condizioni proibitive. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che si è detto addolorato del naufragio avvenuto al largo delle coste calabresi. "È fondamentale proseguire in ogni possibile iniziativa per fermare le partenze e che non vengano in alcun modo incoraggiate traversate che, sfruttando il miraggio illusorio di una vita migliore, alimentano la filiera dei trafficanti e determinano sciagure come quella di oggi", ha aggiunto il ministro. (Rin)