Russia: Putin, a livello globale prevarrà un ordine multipolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'idea di un ordine multipolare prevarrà nello scontro attualmente in corso a livello globale. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, auspicando una realtà in cui siano rispettati gli interessi di tutti gli attori nell'arena internazionale. "E alla fine, questa posizione - la lotta per un mondo multipolare, per il rispetto di tutti nell'arena internazionale, per tenere conto degli interessi di tutti - prevarrà, non ho dubbi", ha detto Putin. Il presidente ha osservato che la Russia non è contraria ai cambiamenti a livello globale, inclusa una riforma delle Nazioni Unite, ma Mosca è contraria "al nuovo ordine mondiale costruito solo nell'interesse di un Paese, vale a dire gli Stati Uniti". "Comprendiamo che dopo il crollo dell'Unione Sovietica, la situazione nel mondo sta cambiando e stanno emergendo nuovi centri di potere. Naturalmente, questo dovrebbe avere un impatto sulla struttura e sulle priorità con cui vengono costruite le relazioni internazionali", ha detto Putin. Il presidente ha aggiunto che i tentativi delle potenze occidentali di cambiare l'ordine globale esclusivamente per soddisfare i propri interessi dopo il crollo dell'Unione Sovietica hanno "costretto la Russia a rispondere".(Rum)