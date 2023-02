Tunisia: elezioni legislative, la Commissione elettorale annuncia i risultati definitivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea dei rappresentanti del popolo della Tunisia, la camera bassa del nuovo parlamento bicamerale, inizierà i propri lavori con la partecipazione di 154 deputati, sette in meno rispetto ai 161 previsti. Lo ha affermato il presidente della Commissione elettorale indipendente (Isie), Farouk Bouaskar, annunciando i risultati definitivi del secondo turno delle elezioni legislative, svoltosi il 29 gennaio scorso. In particolare, ha spiegato Bouaskar, in sette distretti all’estero non sono pervenute candidature e si prevede che l’Isie, dopo aver preso atto della vacanza, organizzi elezioni parziali nelle circoscrizioni interessate. Inoltre, il presidente della Commissione elettorale ha fatto sapere che il candidato Sami Toujani è stato dichiarato vincitore nel collegio di Joumine-Sejnane-Ghezala a Biserta, dopo aver vinto la causa davanti al Tribunale amministrativo. Anche nel collegio di Sakiet Eddayer, del governatorato di Sfax, Tariq bin Abdelatif Mahdi ha vinto l'unico seggio assegnato. Nei restanti distretti, invece, non sono stati registrati cambiamenti rispetto ai risultati preliminari, in quanto sono stati respinti i ricorsi presentati al Tribunale amministrativo. (segue) (Tut)