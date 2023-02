Tunisia: elezioni legislative, la Commissione elettorale annuncia i risultati definitivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al primo turno delle elezioni legislative, svoltosi il 17 dicembre 2022, una data simbolica che segna il dodicesimo anniversario della rivoluzione dei gelsomini che nel 2010 innescò i moti della primavera araba, sono stati 1.025.418 gli elettori tunisini recatisi alle urne, su un totale di oltre 9,2 milioni aventi diritto di voto, con un tasso di affluenza pari all’11,2 per cento, la più bassa mai registrata in Tunisia in un turno elettorale. Al secondo turno, invece, la percentuale è salita all’11,40 per cento. Tale situazione ha alimentato le critiche nei confronti del presidente della Repubblica, Kais Saied, e della fiducia della popolazione verso il nuovo percorso avviato dal capo dello Stato tunisino nel luglio del 2021. La bassa affluenza alle urne al secondo turno delle legislative "è la conferma che il popolo non è d'accordo con il disastroso percorso” iniziato dal capo dello Stato il 25 luglio 2021", ha dichiarato la segretaria generale del Partito dei costituzionalisti liberi (Pdl, formazione politica della destra laica), Abir Moussi. (segue) (Tut)