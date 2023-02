Tunisia: elezioni legislative, la Commissione elettorale annuncia i risultati definitivi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni legislative anticipate hanno rappresentato una delle tappe della tabella di marcia delineata dal capo dello Stato dopo le “misure straordinarie” del 25 luglio 2021, tra cui lo scioglimento del parlamento, e che dovrebbe portare il Paese nordafricano verso quella che è stata definita una “nuova Repubblica”. Le elezioni si sono svolte sulla base di una nuova legge elettorale emanata il 17 settembre 2022, a tre mesi esatti dall’apertura delle urne, che premia i singoli candidati ed elimina le liste presentate dai partiti. In base al nuovo testo, il numero totale dei seggi nell’Assemblea dei rappresentanti del popolo ammonta a 161, suddivisi in 151 nazionali e 10 per i distretti elettorali all’estero, di cui uno solo in Italia. Il Consiglio nazionale delle Regioni, la nuova camera alta, sarà composta invece da 72 seggi, ma l’elezione dei senatori avverrà in un secondo momento. Una delle precedenti tappe della road map di Saied è stato il referendum costituzionale del 25 luglio scorso, quando il 92,3 per cento degli elettori tunisini si è espresso a favore della modifica costituzionale che ha di fatto certificato gli attuali poteri del presidente della Repubblica. (Tut)