Roma: per omicidio Valle Aurelia fermato anche il figlio del 43enne

- E’ stato fermato il figlio 16enne del filippino di 43 anni già in stato di fermo per l’omicidio di un connazionale avvenuto lo scorso 19 febbraio a poca distanza dalla stazione Valle Aurelia a Roma. Il 43enne si era costituito poco dopo aver commesso l’omicidio di Michael Pon Lee, un 50enne filippino, avvenuto con una coltellata all’altezza del cuore. Nella serata di ieri i poliziotti della squadra mobile della Questura di Roma hanno eseguito una misura cautelare personale del collocamento in comunità, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minorenni di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei confronti del ragazzo del 2007, originario delle Filippine, gravemente indiziato di aver commesso in concorso con suo padre, già sottoposto a fermo di indiziato dallo scorso 20 febbraio, l'omicidio di Michael Pon Lee. (Rer)