Nigeria: in corso scrutinio presidenziali, in alcune aree voto rinviato per violenze e proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Nigeria è in corso lo scrutinio delle elezioni presidenziali che si sono tenute ieri. I risultati non sono attesi prima di martedì. Le operazioni di voto hanno registrato ritardi in molti seggi, dove si sono formate lunghe code; in alcune aree si è votato fino a notte. La Commissione elettorale nazionale indipendente (Inec) ha rinviato a oggi il voto in 141 seggi di Yenagoa, capitale dello Stato di Bayelsa, spiegando che il processo elettorale era stato interrotto e che è stato necessario ripristinare la sicurezza. Secondo i media locali la giornata elettorale si è svolta in gran parte in modo pacifico, ma sono stati segnalati attacchi di uomini armati e furti di urne in vari collegi degli Stati di Delta, Katsina e Borno. Ci sono state interruzioni anche in altre zone del Paese. Rinvii e sospensioni sono dovuti non solo agli episodi di violenza, ma anche a proteste per il funzionamento del sistema di voto elettronico e a problemi con le schede elettorali, come è successo nello Stato di Edo. (segue) (Res)