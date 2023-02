Nigeria: in corso scrutinio presidenziali, in alcune aree voto rinviato per violenze e proteste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 93 milioni di persone sono state convocate alle urne per eleggere il successore del presidente uscente Muhammadu Buhari, al secondo mandato. Sono in tutto 18 i candidati in corsa per la carica più alta della Nigeria, ma i sondaggi della vigilia suggeriscono che sono in tre a contendersi la vittoria finale: Bola Ahmed Tinubu, il candidato del Partito di tutti i progressisti (Apc) di Buhari; il principale leader dell'opposizione ed ex vicepresidente Atiku Abubakar, candidato del Partito democratico popolare (Pdp); Peter Obi, candidato alla presidenza del Partito laburista. Per la prima volta dalla fine della dittatura, nel 1999, nessuno dei tre principali aspiranti ha un passato nell’esercito. Tinubu, 70 anni, ex governatore del ricco Stato di Lagos, esercita da decenni un'influenza significativa nella regione sud-occidentale del Paese, tanto da essere considerato il “kingmaker” delle passate candidature alla presidenza avanzate dall’Apc, inclusa quella di Buhari. Dopo decenni trascorsi nel ruolo di “burattinaio”, Tinubu ha deciso che sia arrivato il momento per lui di correre in prima persona, come testimonia lo slogan scelto per la sua campagna elettorale (“Emi Lokan”, che si traduce in “è il mio turno” nella sua lingua nativa yoruba). A gravare sul candidato del partito di governo sono tuttavia le numerose accuse di corruzione che egli nega con forza, oltre che le preoccupazioni relative al suo stato di salute che numerosi interrogativi hanno sollevato sulla sua effettiva capacità di assumere l’incarico di presidente. (segue) (Res)