Nigeria: in corso scrutinio presidenziali, in alcune aree voto rinviato per violenze e proteste (3)

- Il principale sfidante di Tinubu è Abubakar, del partito di opposizione Pdp, alla sua sesta candidatura dopo cinque precedenti sconfitte. Abubakar, 76 anni, vicepresidente dal 1999 al 2007, è un ex uomo d’affari che ha fatto fortuna investendo in vari settori dell’economia nigeriana, in particolare nell’immobiliare e nei trasporti. La campagna di Abubakar è stata tutta incentrata sulle rivendicazioni dei successi ottenuti come vicepresidente tra il 1999 e il 2007, quando come capo della squadra economica del governo ha supervisionato riforme di successo nei settori delle telecomunicazioni, delle pensioni e delle banche che hanno portato alla crescita dell'occupazione e del prodotto interno lordo (Pil) della prima economia sub-sahariana. Tuttavia, i suoi critici sottolineano le accuse di scorrettezza finanziaria e di clientelismo che pendono su di lui, quella di clientelismo soprattutto per quanto riguarda la privatizzazione di beni chiave dello Stato da lui avallata. La sua candidatura è inoltre osteggiata da alcuni influenti governatori degli Stati meridionali che contestano il fatto che a correre per il mandato presidenziale sia ancora un esponente di uno Stato settentrionale (Adamaw) dopo otto anni di presidenza Buhari, originario di Katsina. Un discorso a parte lo merita Peter Obi, già due volte governatore dello Stato di Anambra, considerato il vero outsider della corsa presidenziale, puntando a rompere l’equilibrio bipartitico che domina di fatto la Nigeria dalla fine del regime militare del 1999. Il suo approccio innovativo (rifugge un grande entourage, vola in classe economica e porta da solo i suoi bagagli) ha attirato orde di sostenitori, per lo più giovani che si definiscono “obbedienti” (con un gioco di parole dall’inglese “Obidients”). Obi è anche l'unico cristiano tra i principali candidati e la sua regione non ha ancora espresso un presidente o un vicepresidente da quando la Nigeria è tornata al governo civile, nel 1999. (segue) (Res)