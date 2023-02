Nigeria: in corso scrutinio presidenziali, in alcune aree voto rinviato per violenze e proteste (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per essere eletto, uno dei tre candidati dovrà ottenere il maggior numero di voti a livello nazionale e più di un quarto dei voti espressi in almeno due terzi dei 36 Stati della Nigeria. Se nessuno soddisferà i requisiti, un secondo turno di ballottaggio tra i primi due classificati si terrà entro 21 giorni. Oltre al presidente si vota anche per il rinnovo del Senato e della Camera dei rappresentanti. Sabato 11 marzo si terranno invece le elezioni dei governatori statali del Paese. Chiunque vincerà le elezioni presidenziali non si troverà davanti, in ogni caso, un compito facile. Il Paese, di oltre 213 milioni di abitanti, è infatti alle prese con una complessa crisi finanziaria, un’inflazione elevata e ampie porzioni di territorio soggette ad attacchi da parte di gruppi armati. Dalla fine di gennaio i nigeriani fanno lunghe file anche in banca per depositare i loro contanti e ottenere, in cambio, le nuove banconote, dopo la decisione del governo Buhari di eliminare gradualmente le vecchie banconote di 200, 500 e 1.000 naira (la valuta locale) a beneficio di nuove banconote immesse gradualmente nel mercato per ridurre la contraffazione e l’accumulo di contante. La misura ha tuttavia prodotto nel Paese una forte carenza di liquidità e scatenato proteste. (segue) (Res)