Nigeria: in corso scrutinio presidenziali, in alcune aree voto rinviato per violenze e proteste (5)

- L'economia è un'altra area di preoccupazione. Nel 2022 l'inflazione è aumentata per dieci mesi consecutivi, scendendo appena al 21,3 per cento secondo gli ultimi dati pubblicati il mese scorso dall’Ufficio nazionale di statistica nigeriano. Anche la disoccupazione è un grave problema. Secondo gli ultimi dati, il 33 per cento della popolazione, infatti, è attualmente disoccupata, percentuale che sale al 42,5 per cento per i giovani adulti. Secondo la Banca mondiale, inoltre, nonostante la Nigeria sia un importante produttore di petrolio, quattro nigeriani su dieci vivono al di sotto della soglia di povertà e non hanno istruzione e accesso alle infrastrutture di base, come elettricità, acqua potabile e servizi igienici migliorati. (Res)