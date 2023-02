Roma: omicidio Valle Aurelia, fermato anche figlio 16enne dell'uomo che ha confessato delitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una sola coltellata, all’altezza del cuore, non ha lasciato scampo a Michael Pon Lee, un 50enne filippino ucciso lo scorso 19 febbraio nei pressi della stazione Valle Aurelia a Roma. Per l'omicidio si era già costituito un connazionale, 43enne, che in stato di fermo dallo scorso 20 febbraio. Ieri la polizia ha fermato anche il figlio 16enne, affidato a una comunità per minorenni. Entrambi sono gravemente indiziati per l’omicidio di Michael Pon Lee, il cui corpo è stato trovato la scorsa domenica sera riverso in una pozza di sangue. (segue) (Rer)