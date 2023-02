Roma: omicidio Valle Aurelia, fermato anche figlio 16enne dell'uomo che ha confessato delitto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della squadra mobile capitolina immediatamente hanno avviato le indagini, ascoltando le persone che erano sul posto e visionando le telecamere della videosorveglianza di zona. Tuttavia il 43enne e il figlio di 16 anni, il giorno dopo, si sono presentati alla stazione dei carabinieri di Tor Vergata, confessando l'omicidio del connazionale. Il movente non è ancora chiaro e sono in corso gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dei fatti. In ogni caso, si tratterebbe di una lite maturata tra connazionali, probabilmente ubriachi o sotto l'effetto dello shaboo, la cosiddetta "droga dei filippini". (Rer)