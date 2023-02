Regno Unito: vicepremier Raab, governo sempre più vicino ad accordo su protocollo Irlanda del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito è sempre più vicino a un accordo in merito al protocollo sull'Irlanda del Nord e potrebbero arrivare sviluppi "nel giro di pochi giorni, non di settimane". Lo ha detto il vicepremier e ministro della Giustizia britannico Dominic Raab in un'intervista all'emittente "Sky News", spiegando che l'esecutivo sta lavorando "per assicurarsi che tutti i dettagli siano al loro posto". Raab non ha rivelato ulteriori informazioni sull'accordo, aggiungendo però che l'obiettivo sarebbe anche quello di "ridurre alcuni dei controlli normativi che si applicano" attualmente, perchè ciò comporterebbe un "ridimensionamento significativo del ruolo della Corte di giustizia europea". Raab ha poi assicurato l'intenzione di dimettersi dall'incarico di governo qualora venissero confermate le accuse di bullismo avanzate nei suoi confronti da parte di alcuni funzionari britannici. (Rel)