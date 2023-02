Roma: colpito con una coltellata da figlio 33enne, non è grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 33 anni con disturbi psichiatrici è stato denunciato per aver colpito il padre con una coltellata. Il 33enne ha colpito con un coltello il padre durante una discussione in via Via Santamaura zona Prati. La vittima ha tuttavia riportato una ferita non grave, e - all’arrivo dei soccorsi - è stato trasportato all’ospedale Gemelli di Roma in codice giallo. Il figlio 33enne è stato deferito all’autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Sul posto i poliziotti del commissariato Prati. (Rer)