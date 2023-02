Giordania: approvati 13 accordi con Emirati, Egitto e Bahrein durante incontro sullo sviluppo industriale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partnership industriale integrata per la crescita economica sostenibile era stata lanciata ad Abu Dhabi nel maggio 2022, con la partecipazione di Emirati, Egitto e Giordania. Il Bahrein ha aderito al partenariato nel luglio dello scorso anno. Il fine ultimo è raggiungere “una crescita qualitativa del settore industriale” nei quattro Paesi, attraverso l'integrazione di risorse e industrie, e beneficiando dei vantaggi competitivi di ciascuno Stato membro. I quattro partecipanti mirano poi a incoraggiare la riduzione dei costi di produzione, a garantire la sicurezza delle catene di approvvigionamento, a creare maggiori opportunità di lavoro e promuovere l'autosufficienza, in modo da favorire la crescita e la competitività industriale. In dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi, il ministro giordano Shamali ha evidenziato l'importanza del partenariato industriale, “frutto delle sagge visioni e direttive dei leader dei quattro Paesi”, nel rafforzare le aree di cooperazione economica e nell’affrontare le sfide e le condizioni globali, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza alimentare, l'approvvigionamento e gli alti costi di produzione. (Lib)