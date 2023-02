Usa: California, nel nord dello Stato allerta maltempo fino a mercoledì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi 85 mila famiglie e imprese sono rimaste senza elettricità nell’area di Los Angeles, in California, a causa di una tempesta, che ieri ha scaricato neve a quote più alte e pioggia e grandine in pianura. Nel nord dello Stato, a San Francisco, sono state registrate particolarmente rigide. Nella Valle del Sacramento, dopo una giornata di tregua, si attende oggi una nuova ondata di maltempo, con raffiche di vento a velocità fino a 80 chilometri orari. Il Servizio meteorologico nazionale (Nws) ha consigliato di evitare i viaggi fino a mercoledì. Il Servizio ha sottolineato che la regione raramente sperimenta nevicate di questa portata, che è più tipica della Sierra Nevada. Allerta anche nella Valle di Yosemite. Il Parco nazionale di Yosemite è stato chiuso ieri e dovrebbe riaprire giovedì.(Was)