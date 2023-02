Roma: assessora Lavori pubblici, ok da Giunta a riqualificazione Fontana monumentale di Labaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato approvato il progetto di fattibilità per la riqualificazione della Fontana monumentale di Labaro nel Municipio XV di Roma. La Giunta capitolina ha stanziato 300 mila euro, sul Piano degli investimenti 2023-2025, per il ripristino delle condizioni di decoro e della funzionalità dell'opera. "Trasformiamo un simbolo di incuria in un'immagine di bellezza e di rispetto", afferma in una nota l'assessora ai Lavori pubblici di Roma, Ornella Segnalini. "Il recupero della Fontana monumentale - prosegue - è una buona notizia non solo dal punto di vista del decoro, ma anche da quello dell'aggregazione sociale. Con il presidente del Municipio Roma XV, Daniele Torquati, abbiamo lavorato sodo per arrivare a questo risultato, anche per rispondere a un'esigenza che proveniva dai residenti stessi. L'area in cui si inserisce la fontana ricade in uno spazio urbano dove sono presenti un'area giochi, una biblioteca e un centro civico che testimoniano la vivacità del territorio". (segue) (Com)