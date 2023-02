Roma: assessora Lavori pubblici, ok da Giunta a riqualificazione Fontana monumentale di Labaro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fontana monumentale, vincitrice del primo premio concorso a inviti per nove fontane monumentali a Roma (1990), è stata progettata dagli architetti Paolo Angeletti e Gaia Remiddi e ripropone in negativo il profilo della fontana di Sant'Andrea della Valle. Nel 1999 è stata donata da Acea alla periferia e nel corso degli anni è andata incontro a un lento deterioramento. Il nuovo progetto che sarà avviato quest'anno prevede il ripristino dell'impianto idrico, la pulizia della fontana e dell'area circostante. "L'intervento approvato oggi - aggiunge Segnalini - si inserisce in un ampio quadro di riqualificazione che stiamo portando avanti da oltre un anno in tutti i Municipi di Roma. Con il sindaco Gualtieri ci siamo dati obiettivi ambiziosi che ci hanno portato a riqualificare oltre 200 chilometri di viabilità principale, riaprire scuole chiuse da anni, come la Amato di Acilia e la Mazzacurati di Corviale, e inaugurare il Mercato di Bravetta atteso da decenni. Abbiamo in campo molti altri interventi per valorizzare al meglio la nostra città - conclude -, per portare servizi dove mancano e ricondurre la città in un progetto unitario inclusivo di qualità". (Com)