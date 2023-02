Migranti: Fratoianni (Verdi Sinistra), bilancio catastrofico con questa strage davanti alle coste calabresi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio dell'ennesima strage nel Mediterraneo questa volta è catastrofico, i morti potrebbero essere centinaia: uomini, donne e bambini. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. "Persone con un nome e una storia che fuggivano attraverso una frontiera mortale da guerre e miseria. Persone, non numeri. Siamo stanchi di piangere i morti. Una missione di ricerca e soccorso nel Mediterraneo dovrebbe essere una priorità per l'Italia e per l'Europa", aggiunge. "Come si fa - prosegue il leader di SI - a tollerare una strage quotidiana e cadaveri che arrivano ogni giorno sulle nostre coste? Me lo chiedo da anni, con angoscia e sgomento, senza che niente si muova davvero. Nasca da noi - conclude Fratoianni- la richiesta forte di un sistema di soccorso, da tutti e tutte noi". (Rin)