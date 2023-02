Roma: droga e spaccio nella Capitale, due giovanissimi trovati con 40kg di hashish (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche un 38enne italiano è stato arrestato, questa volta dagli agenti del distretto Esposizione. Nell’abitazione dell’uomo, perquisita a seguito di attività di indagine, i poliziotti - all'interno di uno scaffale aperto - hanno rinvenuto diversi quantitativi di hashish pari a grammi 28,37 e di marijuana per un peso di circa 9,3 oltre a materiale per il confezionamento, bilancino di precisione, calcolatrice e, all'interno di un contenitore cilindrico, 3 sacchetti in plastica intrisi di stupefacente nonché una macchina per il sottovuoto. Sequestrati inoltre 522 euro in contanti. Altro arresto è scattato per un 30enne. L’andirivieni nei pressi dell'abitazione dell'uomo, sia di giorno che di notte, aveva insospettito gli agenti che con perquisizione domiciliare hanno trovato circa 25 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Dopo la convalida per il 30enne è stato disposto l'obbligo di firma. (segue) (Rer)