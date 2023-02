Roma: droga e spaccio nella Capitale, due giovanissimi trovati con 40kg di hashish (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì scorso, infine, gli agenti della polizia di stato del commissariato Colombo, durante un servizio mirato alla prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti all'interno del parco Garbatella, hanno notato una coppia di giovani seduta su una panchina distante circa 15 metri da alcuni cespugli che delimitano l'area. L'atteggiamento di uno dei due ragazzi – che continuava a guardarsi attorno - ha insospettito gli agenti. Dopo pochi minuti si è avvicinato a loro un giovane che, dopo aver consegnato alcune banconote, riceveva in cambio un involucro. Bloccati, acquirente e pusher, i poliziotti hanno proceduto alla loro identificazione. Il primo ha ammesso di aver acquistato poco prima l'hashish che aveva in tasca pari a circa 1,35 grammi mentre l'altro, perquisito, è stato trovato in possesso di 125 euro. A casa di quest'ultimo, appena 20enne, i poliziotti hanno sequestrato circa 7 grammi di hashish nascosti in un barattolo e un bilancino di precisione. Rinvenuta inoltre la somma di 810 euro in un cassetto del comodino. Convalidato l'arresto, il giovane è stato sottoposto all'obbligo di firma. (Rer)