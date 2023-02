India-Germania: cancelliere Scholz conclude oggi visita con tappa a Bangalore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere della Germania, Olaf Scholz, concluderà oggi la sua visita in India con una tappa a Bangalore, nello Stato del Karnataka. Ieri a Nuova Delhi ha avuto un colloquio col primo ministro indiano, Narendra Modi, seguito da una tavola rotonda con imprenditori. Inoltre, è stato ricevuto dalla presidente della Repubblica, Droupadi Murmu. L’incontro con Modi si è concluso con l’adozione di un documento di visione per rafforzare la cooperazione nell’innovazione e nella tecnologia: un impegno a tutto campo che spazia dalle tecnologie per l’energia pulita alla tecnofinanza all’intelligenza artificiale. Inoltre, il Dipartimento di scienza e tecnologia (Dst) indiano, che fa capo al relativo ministero, e l’organizzazione tedesca Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) hanno firmato una lettera d’intenti per la cooperazione nell’idrogeno verde e nelle tecnologie per l’energia pulita. Ciò dovrebbe portare alla fornitura da parte di FhG, cui fanno capo 60 istituti di ricerca applicata, di tecnologie per i “cluster dell’idrogeno” in fase di creazione da parte del Dst e allo sviluppo a lungo termine di altre tecnologie per l’energia rinnovabile. (segue) (Inn)