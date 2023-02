India-Germania: cancelliere Scholz conclude oggi visita con tappa a Bangalore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento sull’innovazione mette al primo posto la partnership per l’energia e le tecnologie pulite, tra cui l’idrogeno verde. I punti fondamentali sono la giusta transizione energetica, la sicurezza energetica, la flessibilizzazione del sistema energetico, il massiccio aumento delle energie rinnovabili, le reti verdi e lo stoccaggio, l’efficienza energetica e i sistemi energetici a basse emissioni. La Task force indo-tedesca per l’idrogeno verde, istituita l’anno scorso, lavorerà all’elaborazione di un quadro di riferimento e all’armonizzazione di regole e standard per rafforzare la collaborazione nella produzione, nell’uso, nell’immagazzinamento e nella distribuzione di idrogeno verde. L’obiettivo comune a lungo termine è rendere l‘idrogeno verde economicamente sostenibile. Più in generale viene posta l’attenzione sul miglioramento dell’ecosistema dell’innovazione, ovvero sulla normazione, la standardizzazione, l’agevolazione degli investimenti, la promozione del commercio estero, il sostegno alle start-up. Il documento, infine, individua alcune aree di grande potenzialità: le tecnologie finanziarie, che potrebbero offrire risposte a esigenze di sviluppo; le tecnologie di telefonia mobile di sesta generazione (6G), l’intelligenza artificiale e l’Industria 4.0, a elevato grado di automazione. (Inn)