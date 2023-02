Medio Oriente: delegazione palestinese in Giordania per chiedere di fermare le azioni di Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione palestinese di alto livello si è recata, oggi, ad Aqaba, in Giordania, per prendere parte all’incontro "politico e di sicurezza" che vedrà la partecipazione di rappresentanti del regno hascemita, Egitto, Stati Uniti, Israele e Territori palestinesi. L’obiettivo è trovare soluzioni tese a scongiurare una escalation tra israeliani e palestinesi. In una dichiarazione ripresa dall’agenzia di stampa “Wafa”, la presidenza palestinese ha riferito che riaffermerà il proprio impegno a rispettare le risoluzioni di legittimità internazionale, considerate essere un modo per “porre fine all'occupazione israeliana e istituire uno Stato sovrano della Palestina con Gerusalemme Est come capitale e secondo i confini del 1967”. Inoltre, la delegazione “sottolineerà la necessità di fermare tutte le azioni unilaterali israeliane e di rispettare gli accordi firmati, in preparazione alla creazione di un orizzonte politico basato su decisioni di legittimità internazionale e sull'iniziativa di pace araba, consentendo al popolo palestinese di ottenere il diritto alla libertà e all'indipendenza”. Secondo quanto riferito dal quotidiano israeliano “The Jerusalem Post”, Israele verrà rappresentato dal consigliere per la sicurezza nazionale, Tzachi Hanegbi, dal capo dello Shin Bet, l’Agenzia di sicurezza generale, Ronen Bar, dal coordinatore per le attività governative nei territori, Ghasan Alyan, e dal direttore generale del ministro degli Esteri, Ronen Levy. La delegazione palestinese, secondo alcune fonti, è invece composta dal segretario generale del Comitato esecutivo dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina, Hussein al Sheikh, dal capo dei servizi segreti generali, Majed Faraj e da Majdi al Khaldi, consigliere del presidente dell'Autorità palestinese Mahmoud Abbas. (segue) (Res)