Medio Oriente: delegazione palestinese in Giordania per chiedere di fermare le azioni di Israele (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro giunge a seguito dell’operazione “antiterrorismo” condotta dalle forze israeliane a Nablus, in Cisgiordania, il 22 febbraio scorso, che ha provocato la morte di 11 palestinesi e il ferimento di oltre 100 persone. Inoltre, nelle scorse settimane, il governo israeliano ha annunciato di voler costruire 10 mila nuove unità di insediamento e normalizzarne altre nei Territori palestinesi. Una fonte del governo giordano aveva precedentemente riferito che l’incontro di oggi è anche volto a esercitare pressioni sui gruppi palestinesi affinché si astengano dal rispondere alle operazioni condotte dalle forze israeliane. Come evidenziato dalla fonte, si tratta del primo incontro di questo tipo degli ultimi anni, organizzato “con il pieno coordinamento dei palestinesi”. L’incontro, ha aggiunto la fonte, rientra nel quadro degli sforzi profusi dalla Giordania, in coordinamento con l'Autorità nazionale palestinese e gli altri attori coinvolti, per porre fine a quelle azioni che rischiano di innescare ulteriore violenza e garantire misure economiche e di sicurezza in grado di “alleviare le sofferenze del popolo palestinese”. “C'è un grande interesse internazionale per questo incontro, che giunge in un momento molto delicato” ha poi affermato la fonte, secondo cui, si tratta di “un passo necessario e un risultato importante per raggiungere intese tra israeliani e palestinesi che spianino la strada a un impegno maggiore”. “Le probabilità che questo incontro abbia successo sono poche”, ha commentato un giornalista al quotidiano panarabo “Al Arabi al jadid”, secondo cui la parte israeliana non accetterà di retrocedere sulle decisioni prese nell’ultimo periodo, mentre i palestinesi avrebbero poca fiducia nelle possibili promesse avanzate dalle controparti israeliana e statunitense. (Res)