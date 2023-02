India-Repubblica Ceca: ministro Esteri Lipavsky in visita da oggi al primo marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Repubblica Ceca, Jan Lipavsky, sarà in visita in India da oggi al primo marzo, accompagnato dal viceministro per la Scienza, la ricerca e l’innovazione, da parlamentari e da una delegazione d’impresa. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. A Nuova Delhi Lipavsky avrà un colloquio con l’omologo indiano, Subrahmanyam Jaishankar, e parteciperà alla sessione inaugurale del Conclave India-Unione europea sull’impresa e la sostenibilità, il 28 febbraio. Lo stesso giorno Lipavsky partirà per Mumbai, dove concluderà la visita. (Inn)