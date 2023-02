Ucraina: ministro Energia, non sono previste interruzioni elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Ucraina non sono previste interruzioni della corrente elettrica per esigenze di razionamento, grazie all'accumulo di riserve. Tale scenario rimarrà in vigore in caso non ci siano nuovi bombardamenti russi contro le infrastrutture energetiche nazionali, ha detto il ministro dell'Energia ucraino Herman Halushchenko. "Le restrizioni all'elettricità non saranno introdotte, a condizione che non ci siano bombardamenti da parte della Federazione Russa sulle infrastrutture" energetiche, ha dichiarato il ministro ucraino. (Kiu)