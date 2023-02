Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al mattino nubi in aumento sulla pianura, poco nuvoloso sulle Alpi; nella seconda parte del giorno generalmente nuvoloso con qualche schiarita sulle Retiche orientali. Precipitazioni deboli e irregolari in rapido transito da est verso ovest nelle prime ore del mattino, localmente a carattere di rovescio. Dalla tarda mattinata fenomeni concentrati sulle Prealpi centro-occidentali e sull'alta pianura limitrofa, con fiocchi di neve fino a 500 metri circa; scarsi o assenti gli accumuli al suolo. Temperature in sensibile diminuzione soprattutto le massime. In pianura minime comprese fra 2 e 4°C registrate in serata, massime tra 6 e 11°C. (Com)