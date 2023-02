Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo nuvoloso per gran parte della giornata, al mattino addensamenti più compatti sul sud della regione, nella seconda parte del giorno nubi più diffuse su Alpi e Prealpi. Isolate e deboli nevicate nelle prime ore sull'Appennino, dal pomeriggio qualche fiocco possibile sulle Prealpi. Quota neve oltre i 300-400 metri in Appennino, oltre i 500-600 metri sui settori alpini. Temperature minime in diminuzione generale, massime in lieve aumento e più marcato sulle Alpi. In pianura minime intorno a 3°C, massime intorno a 11°C. (Com)