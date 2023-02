Sanità: Mattarella, progressi medicina nei trapianti hanno salvato numerose vite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I progressi della medicina compiuti in ambito di trapianti hanno salvato numerose vite, contribuendo altresì a migliorare la qualità di quella dei pazienti affetti da patologie spesso irreversibili. E' il messaggio inviato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla presidente dell'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule - Aido, Flavia Petrin, in occasione del cinquantesimo anniversario di attività dell’associazione. "La tutela della dignità umana e della integrità della persona passa attraverso l’evoluzione di cure che non necessitano solamente di tecnologie avanzate ma richiedono anche contributi consapevoli, generosi e volontari. Il mio pensiero è rivolto a tutte le donne e agli uomini, e in particolare ai giovani, che attraverso la disponibilità alla donazione trasmettono un messaggio di condivisione e solidarietà alimentando la speranza di un numero sempre più elevato di persone. Sensibilizzare l’opinione pubblica è essenziale per diffondere la conoscenza delle positive ricadute del generoso atto di donare e incentivare azioni basate sulla cura del prossimo", ha aggiunto il capo dello Stato. (Rin)