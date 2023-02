India: Maharashtra, in corso suppletive per due collegi dell’assemblea legislativa statale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso nello Stato indiano del Maharashtra le elezioni suppletive per due collegi dell’assemblea legislativa statale: quelli di Chinchwad e di Kasba Peth. Sullo sfondo del voto c’è la contesa sul nome e il simbolo dello Shiv Sena, partito marathi che si è scisso nel luglio del 2022, una scissione che ha determinato anche il cambio del governo statale. La questione è arrivata alla Corte suprema, che il 22 febbraio ha aggiornato il caso a dopo le suppletive, fissando l’udienza successiva a tre settimane di distanza. Il 17 febbraio la Commissione elettorale ha riconosciuto alla fazione di Eknath Shinde, capo del governo statale, il diritto di usare il nome e il simbolo: un arco con una freccia. La fazione di Uddhav Thackeray, ex leader del partito ed ex capo del governo statale, ha presentato ricorso alla massima autorità giudiziaria. In attesa della soluzione della controversia Thackeray usa il nome Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) o Ss (Ubt) e il simbolo di una mano che impugna una fiaccola. (Inn)