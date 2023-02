Maltempo: Coldiretti, vento gelido su piante in fiore, allarme raccolti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il brusco e improvviso abbassamento delle temperature ed il vento gelido danneggiano le fioriture fuori stagione di mandorli, peschi e ciliegi, anticipate da settimane di caldo anomalo, con il rischio concreto della perdita dei raccolti. E’ l’allarme della Coldiretti in riferimento all’arrivo del freddo con vento, pioggia, neve e la colonnina di mercurio in discesa anche di 10 gradi, con l’allerta della protezione di civile in diverse regioni. La natura è in tilt con le coltivazioni ingannate dal clima che – sottolinea la Coldiretti - si sono svegliate e predisposte alla ripresa vegetativa ma si registra anche la maturazione in anticipo delle primizie che sono ora particolarmente sensibili al freddo che si è abbattuto sulla Penisola. Si tratta degli effetti del cambiamento climatico che – precisa la Coldiretti – si manifesta proprio con una più elevata frequenza di eventi estremi, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo. L’arrivo delle precipitazioni se non sarà violento è invece importante per contrastare la grave siccità, aiutare i cereali in campo e consentire le lavorazioni dei terreni per preparare le semine primaverili in una situazione in cui si registra un deficit idrico del 30 per cento che sale addirittura al 40 per cento nel nord Italia, secondo l’analisi della Coldiretti su dati Isac Cnr. (segue) (Rin)