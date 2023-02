Russia: Putin, nessuna obiezione a partecipazione Nato a confronto su sospensione Nuovo Start

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non si oppone alla partecipazione dei Paesi della Nato alla discussione in merito alla sospensione del trattato Nuovo Start da parte di Mosca. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, in un intervento per l'emittente televisiva "Rossija 1". "La Nato ha rilasciato una dichiarazione sulla questione e allo stesso tempo ha richiesto una discussione in merito. Se è vero, non abbiamo obiezioni, lasciamo che prendano parte a questa discussione", ha detto Putin. (Rum)