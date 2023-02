Messico: in programma oggi manifestazioni contro smantellamento Istituto nazionale elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accademici e attivisti scenderanno in piazza oggi in Messico nella seconda manifestazione contro la riforma elettorale, approvata dal parlamento e in attesa di promulgazione, che di fatto smantella l'Istituto nazionale elettorale (Ine) nella sua configurazione attuale. Almeno 117 organizzazioni della società civile manifesteranno in 82 città, dopo una prima marcia tenuta lo scorso novembre. Per gli organizzatori, riuniti nell'iniziativa Unid@s, la riforma “viola la Costituzione e compromette seriamente il diritto al voto, così come la sicurezza nelle elezioni del 2024”. Il Senato del Messico ha approvato il 22 febbraio la controversa riforma, con 72 voti a favore e 50 contrari. La misura prevede di tagliare il finanziamento dell’Ine e il personale e di chiudere i suoi uffici. Secondo il presidente Andres Manuel Lopez Obrador il taglio consentirà un risparmio di 150 milioni di dollari all’anno e ridurrà l’influenza degli interessi economici in politica. Il Messico andrà a elezioni generali nel luglio 2024. (segue) (Mec)