Messico: in programma oggi manifestazioni contro smantellamento Istituto nazionale elettorale (2)

- La riforma è stata già oggetto di partecipate proteste di piazza. Le opposizioni ritengono che sia un'ulteriore prova della volontà dirigista del governo: l'allarme è soprattutto sulla trasformazione dell'autorità elettorale, con una presunta perdita di autonomia rispetto all'esecutivo. Ad oggi, l'organo dispone di undici consiglieri (quattro dei quali, più il presidente, con mandati che scadranno ad aprile, prima che la riforma possa produrre i suoi effetti). Lopez Obrador propone la creazione dell'Inec (Istituto nazionale di elezioni e consultazioni), composto da soli sette membri eletti con voto popolare, con a disposizione una quantità di fondi ridotta rispetto al passato. Lo spunto principale dell'iniziativa è, in linea con l'intera agenda politica del presidente, quello di tagliare i costi della macchina pubblica, senza pregiudicarne – se non incrementare – la funzionalità democratica. Il processo getta le basi anche per poter votare tramite procedura elettronica, altro espediente per garantire il risparmio. (segue) (Mec)