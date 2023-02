Libia: capo Alto consiglio di Stato, emendamento costituzionale salvaguarda il processo elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tredicesimo emendamento costituzionale, sulle “regole” per le prossime elezioni in Libia, salvaguarda il processo elettorale da qualsiasi contestazione a livello costituzionale. Lo ha affermato Khaled al Mishri, capo dell’Alto consiglio di Stato della Libia, l’organo che fa le veci del “Senato” nel Paese nordafricano, in un video diffuso dall’ufficio stampa del Consiglio sulla propria pagina Facebook. L’emendamento, ha spiegato Al Mishri, non è stato il risultato di un lavoro di breve periodo, ma di lunghe consultazioni con la Camera dei rappresentanti con sede nella città orientale di Tobruk, ed è stato approvato per il 95 per cento dall’Alto Consiglio. Secondo le informazioni emerse sinora, l’emendamento in questione è composto da 34 articoli che riguardano, tra le altre cose, i poteri della futura Assemblea della nazione, l'elezione del presidente, le funzioni delle autorità e i meccanismi per stabilire leggi elettorali e referendarie. A detta di Al Mishri, il tredicesimo emendamento non annulla quelli precedenti e si riferisce solo al terzo capitolo della bozza di Costituzione, riguardante perlopiù il sistema di governo. A tal proposito, Al Mishri ha riferito che il sistema proposto è un misto tra i sistemi presidenziale e parlamentare. L’emendamento stabilisce che il presidente della Repubblica potrà nominare e destituire il capo del governo, mentre la Camera dei rappresentanti non potrà concedere la fiducia al governo se questa viene respinta dalla maggioranza dei deputati. Il presidente potrà poi proporre lo scioglimento della Camera dei rappresentanti o del Senato con referendum pubblico per diversi motivi, sentita la Corte di Cassazione. (segue) (Lit)