Libia: capo Alto consiglio di Stato, emendamento costituzionale salvaguarda il processo elettorale (2)

- Ad ogni modo, secondo quanto specificato da Al Mishri, le elezioni del presidente non saranno semplicemente il frutto di questo emendamento, bensì anche “della realtà dei fatti”, della bozza di Costituzione e delle precedenti intese, tra cui le proposte del Comitato di febbraio emesse nel 2014 e gli esiti del Forum di dialogo di Ginevra. Per Al Mishri, poi, le divergenze politiche attuali richiedono un equilibrio tra le autorità legislative, l’Alto Consiglio e il Parlamento di Tobruk, e, laddove il percorso costituzionale intrapreso dovesse essere interrotto, l’unico beneficiario sarebbe il governo di unità nazionale guidato da Abdulhamid Dabaiba. Il video di Al Mishri è giunto dopo che lo scorso giovedì 23 febbraio la sessione dell’Alto consiglio di Stato della Libia è stata sospesa senza alcuna votazione sugli emendamenti costituzionali trasmessi dalla Camera. “Ci sono preoccupazioni e timori tra i membri del Consiglio su questi emendamenti costituzionali. Non ci sono sufficienti garanzie per l’approvazione”, aveva dichiarato precedentemente a “Nova” il consigliere Belkacem Debrez. Le elezioni presidenziali e parlamentari in Libia avrebbero dovuto tenersi il 24 dicembre del 2021, ma sono state procrastinate “sine die”. La controversia nel percorso costituzionale per andare alle elezioni in Libia riguarda soprattutto la questione della doppia cittadinanza del futuro presidente: l’Alto Consiglio di Stato di Tripoli è fermamente contrario al doppio passaporto, mentre la Camera dei rappresentanti è favorevole. Un altro nodo riguarda gli incarichi militari: per il “Senato” i potenziali candidati non dovrebbero provenire dalle Forze armate, mentre per il Parlamento dell’est del Paese, regione dominata dal generale libico Khalifa Haftar, la questione non sarebbe un problema. (Lit)