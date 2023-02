Business news: colosso cinese Catl offre batterie a prezzi scontati in cambio di forniture esclusive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (Catl), maggior produttore mondiale di batterie per veicoli elettrici, sta conducendo colloqui con diversi costruttori di automobili per offrire loro batterie a prezzi scontati in cambio di accordi per la fornitura in esclusiva di gran parte della loro domanda. Lo scrive il quotidiano "Caixin", secondo cui l'iniziativa di Catl punta ad arginare la competizione da parte dei produttori di batterie di minori dimensioni. Se il piano andrà a buon fine, Catl venderà a "clienti strategici" batterie per Ev da carbonato di litio autoprodotto a prezzi di favore, in cambio della firma di contratti che vincolino i costruttori a rifornirsi dall'azienda per almeno l'80 per cento delle loro necessità nei prossimi tre anni. I nomi dei costruttori di auto coinvolti nei negoziati non sono stati divulgati. (Cip)