Business news: Filippine, spagnola Acciona si aggiudica progetto ferroviario per 480 milioni di euro

- Il governo delle Filippine ha assegnato all'azienda spagnola Acciona la realizzazione del secondo lotto del progetto della linea ferroviaria sud che prevede la costruzione di 7,9 chilometri di viadotto e di tre stazioni a Manila. Il contratto, del valore di circa 480 milioni di euro, fa parte di una linea di 54,6 chilometri e 18 stazioni che collegherà la capitale filippina con Calambá. Il progetto è cofinanziato dall'Agenzia per la cooperazione internazionale del Giappone e dalla Banca asiatica allo sviluppo (Adb). Acciona ha aperto la sua nuova sede nelle Filippine a Manila nell'aprile 2019, la seconda nel Sud-est asiatico dopo Singapore. L'azienda è entrata nel Paese nel 2016 con il contratto per la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione per un anno dell'impianto di trattamento delle acque salmastre Putatan II, un progetto da 90 milioni di euro per servire un'area di quasi sei milioni di persone. Successivamente, si è aggiudicata importanti progetti, come la costruzione di due sezioni della linea ferroviaria che collega la città di Malolos all'aeroporto internazionale di Clark, 80 chilometri a nord di Manila, per un totale di 965 milioni di euro. (Spm)