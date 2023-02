Business news: Macao, Cina considera pagamenti in pataca nella Zona economica di Hengqin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina sta considerando di autorizzare i pagamenti nella valuta di Macao per le imprese che operano nella Zona di cooperazione Hengqin Guangdong-Macao. È quanto si apprende da una dichiarazione pubblicata dalla Banca centrale, dalla Commissione per la regolamentazione assicurativa, dalla China Banking e da altri tre dipartimenti del governo. L’iniziativa rientra tra le 30 misure per sostenere la riforma finanziaria e rafforzare la cooperazione della Cina con le sue Regioni amministrative speciali, Hong Kong e Macao. Nello specifico, la pataca di Macao potrà essere utilizzata per corrispondere piccoli importi nella Zona di cooperazione, in un modo che sia “ordinato e attento ai rischi”, recita il documento. (Cip)