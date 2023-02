Business news: Egitto, raccolti 202 milioni di dollari da iniziativa importazione auto egiziani all’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I trasferimenti complessivi dell'iniziativa per facilitare l'importazione di auto degli egiziani all'estero ammontano a 202 milioni di dollari. Lo riferisce una nota del ministero delle Finanze egiziane. L'anno scorso, il governo egiziano ha consentito ai cittadini all'estero di importare auto nel proprio Paese d’origine a condizione che l’imposta doganale fosse pagata in dollari e depositata presso la Banca centrale. Lo Stato si era impegnato a restituire l’importo equivalente in sterline egiziane dopo cinque anni. Secondo i dati del ministero delle Finanze, all’iniziativa hanno aderito 42.000 persone che si sono registrate su una piattaforma online dedicata al servizio. (Cae)