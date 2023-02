Business news: Libano, nuovo aumento del costo dei carburanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo aumento del costo del carburante in Libano rispetto a lunedì. Secondo i dati diffusi dal ministero dell’Energia e dell’Acqua, il costo della tanica di benzina (20 litri) a 95 e 98 ottani è aumentato rispettivamente di 14 mila lire libanesi (circa 0,17 dollari) e 15 mila lire (0,18 dollari), mentre 20 litri di gasolio hanno subito un incremento di mille lire (circa 0,01 dollari). I nuovi aumenti del costo dei carburanti segue la scia dell’incremento del tasso di cambio lira-dollaro. In settimana, per un biglietto verde erano necessarie 82 mila lire. In più di tre anni di crisi economica e finanziaria in Libano, la moneta nazionale si è deprezzata di oltre il 98 per cento del suo valore rispetto al vecchio cambio ufficiale. (Lib)