Business news: ministero Industria Algeria, grandi aziende straniere pronte a trasferire attività nel Paese

- Il ministero dell'Industria algerino ha rivelato che diverse grandi società straniere vogliono trasferire le loro attività in Algeria alla luce dell'entrata in vigore della nuova legge sugli investimenti. Intervenendo a un incontro organizzato dalla Camera dell'industria e del commercio algerino-tedesca, Ahk Algerie, il segretario generale del ministero dell'Industria, Salah Eddine Belbrik, ha affermato che il dicastero riceve "molte richieste di investimenti" da parte di "grandi" aziende straniere che "vogliono delocalizzare in Algeria". Si tratta, ha detto, di aziende provenienti da Europa, Malesia, Turchia e Cina in particolare. Belbrik ha sottolineato che l'Algeria ha “enormi potenzialità” ed è assolutamente necessario svilupparle, precisando che il Paese vuole diversificare la propria economia svincolandola dalle entrate del settore energetico. Lo stesso funzionario ha affermato, inoltre, che sussistono tutte le condizioni affinché le compagnie algerine ed estere si mettano in società per “sfruttare l'immenso potenziale” rappresentato dall’Algeria. Tra i vantaggi citati da Belbrik figurano prezzi energetici molto competitivi, una forza lavoro qualificata e poco costosa, la disponibilità di risorse naturali, un'infrastruttura di base altamente sviluppata (strade, autostrade, ferrovie), la vicinanza all'Europa. Durante l’incontro, l’ambasciatore tedesco ad Algeri, Elisabeth Wolbers, ha accolto con favore i miglioramenti apportati al quadro legislativo in Algeria con l'adozione e l'entrata in vigore della nuova legge sugli investimenti e la preparazione di una nuova legge sulla moneta e sul credito. L’Algeria sta lavorando a un partenariato paritario con l’Unione europea. In un comunicato stampa diramato lo scorso 16 febbraio, il segretario generale del ministero degli Affari esteri algerino, Amar Belani, ha assicurato all'ambasciatore dell'Unione europea, Thomas Eckert, che "la nuova Algeria", sotto la guida del presidente, Abdelmadjid Tebboune, vuole stabilire un rapporto di associazione con l'Ue “fruttuoso e proficuo" per entrambe le parti. (Ala)