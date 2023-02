Business news: Egitto e Uzbekistan firmano accordi in diversi settori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto e Uzbekistan hanno concordato di rafforzare il commercio, gli investimenti e le relazioni economiche, oltre a lavorare per aumentare gli scambi commerciali e gli investimenti reciproci. E’ quanto si legge in una dichiarazione congiunta diffusa al termine dei colloqui tra i presidenti di Egitto e Uzbekistan, rispettivamente Abdel Fattah al Sisi e Shavkat Mirziyoyev. Nel corso dell’incontro sono stati firmati protocolli d'intesa per un programma di cooperazione tra i ministeri degli Esteri, una bozza di protocollo d'intesa e un progetto di lavoro tra l'Autorità generale egiziana per gli investimenti e le zone franche e l'Agenzia per la promozione degli investimenti del ministero degli Investimenti, dell'industria e del commercio della Repubblica dell'Uzbekistan. Le parti hanno firmato un progetto di accordo per la cooperazione nel campo della protezione delle piante e della quarantena agricola, un memorandum d'intesa in campo culturale, un memorandum d'intesa per la cooperazione tra il ministero della Cooperazione internazionale e il ministero degli Investimenti, dell'industria e del commercio dell'Uzbekistan nel campo dello scambio di esperienze e un memorandum d'intesa per la cooperazione tra i ministeri della Salute. I due leader hanno convenuto sull'importanza di rafforzare le attività del comitato congiunto per la cooperazione scientifica, economica e tecnica e rafforzare le attività del business forum egiziano-uzbeko e hanno accolto con favore la firma di una serie di accordi e memorandum d'intesa in molti campi. Al Sisi e Shavkat hanno espresso la loro profonda preoccupazione per la diffusione del fenomeno del terrorismo e hanno condannato l'uso della religione per giustificare, sostenere o sponsorizzare il terrorismo, e hanno sottolineato l'importanza che la comunità internazionale coordini l'azione di contrasto. I presidenti di Egitto e Uzbekistan hanno chiesto di lavorare per sradicare le reti terroristiche, eliminare le loro infrastrutture e canali di finanziamento, prevenire i movimenti terroristici attraverso le frontiere, affrontare i tentativi delle organizzazioni estremiste di utilizzare Internet e i social media per diffondere l'estremismo tra i giovani e reclutare persone, e rafforzare la cooperazione bilaterale con l'obiettivo di affrontare questi rischi e sfide. I due presidenti hanno sottolineato la necessità di sostenere la sicurezza e la stabilità in Afghanistan, di non consentire l'esistenza di rifugi sicuri per terroristi ed estremisti e di sostenere gli sforzi di soccorso e il lavoro umanitario in Afghanistan per evitare una crisi umanitaria. Da parte sua, Shavkat ha sottolineato l'importanza del ruolo svolto da prestigiose istituzioni religiose in Egitto, guidate da Al Azhar, nella lotta all'ideologia estremista. Il presidente dell'Uzbekistan ha elogiato gli sforzi compiuti da Al Sisi per stabilire la pace e la stabilità nella regione del Medio Oriente, soprattutto in termini di ricerca di una soluzione permanente ed equa alla questione palestinese e per ripristinare la stabilità in Libia. Il presidente uzbeko ha accolto con favore il lancio del "Global Green Hydrogen Forum" e ha espresso la disponibilità del suo Paese a cooperare su questioni di adattamento climatico, lotta alla desertificazione e modi per aumentare la dipendenza dalle energie rinnovabili. I due presidenti hanno concordato di rafforzare la cooperazione tra le università e tutte le istituzioni educative dei due Paesi. (Cae)